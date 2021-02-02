Владимир Бортко назвал запрет Украиной книги «Мастер и Маргарита» глупостью

В Сети появилась информация о том, что российское издание романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» запретили на Украине из-за угрозы национальной безопасности. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал запрет романа. Советский и российский режиссер, политический деятель Владимир Бортко считает такое решение украинских властей абсурдным. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ФАН.

«Ум человеческий имеет пределы, глупость человеческая беспредельна. Это просто глупо, они сумасшедшие, да и все», — отреагировал на новость режиссер.

Бортко полагает, что подобный запрет является причиной отрицательного отношения ко всему российскому со стороны украинских властей.

«Для верхушки, оседлавшей Украину, очень важно, чрезвычайно важно пресечь любое упоминание России, потому что это вызывает у них совершенно отрицательную реакцию. Это же все один и тот же народ, но подчеркивать это нельзя ни одним из способов. В данном случае «Мастер и Маргарита» — это очередная демонстрация отрицательного отношения», — отметил собеседник ФАН.

Запрет на ввоз на территорию Украины книги «Мастер и Маргарита» касается издания 2018 года, выпущенного издательской группой «Азбука-Аттикус». Такое решение приняли экспертные цензоры. По их мнению, книга несет в себе угрозу национальной безопасности тем, что в ее описании указаны лица, которым запрещен въезд на Украину. Неугодными украинским властям оказались советский и российский режиссер, заслуженный деятель искусств Юрий Кара, который снял картину по мотивам книги, и актеры Валентин Гафт и Николай Бурляев.