Экономист объяснила призыв Франции к Германии отказаться от «Северного потока — 2»

Франция является одним из импортеров российского трубопроводного газа и, безусловно, заинтересована в поставках из России. Такое мнение в комментарии ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Требование Парижа

Требование Франции о прекращении строительства «Северного потока — 2» необоснованно и ошибочно. Такое заявление сделал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Требование французского правительства о прекращении строительства «Северного потока — 2» необоснованно и ошибочно. Остановка уже утвержденного проекта обременит немецких потребителей газа и налогоплательщиков в связи с более высокими ценами на газ и с компенсационными выплатами за инвестиции, которые уже были сделаны», — сказал он, добавив, что таким образом немецкие налогоплательщики понесли бы ответственность за «российские проступки».

Франция заинтересована в «СП-2»

Как отметила Наталья Мильчакова, это заявление не Франции, а одного из чиновников министерства иностранных дел, мнение частного лица, которое никак не должно повлиять на перспективы «Северного потока — 2». Позиция президента Франции Эммануэля Макрона вряд ли менялась. Она напомнила, что ранее Макрон вместе с Ангелой Меркель воспрепятствовали намерениям Польши ограничить доступ «Газпрома» к «Северному потоку — 2» в будущем. Кроме того, французская энергетическая компания Engie является одним из участников СП Nord Stream 2.

«Франция является одним из импортеров российского трубопроводного газа и, безусловно, заинтересована в поставках из России. А после завершения проекта Германия становится крупным газовым хабом и может далее поставлять газ по всей Северной Европе, включая Францию. В целом в Евросоюзе на государственном уровне против «Северного потока — 2» выступают лишь Польша и страны Балтии. Все остальные страны поддерживают проект. При этом после неоднократных попыток грубого давления США на Брюссель проект получил поддержку еще и в руководстве Евросоюза», — заключила Наталья Мильчакова.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».