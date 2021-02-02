Илья Ремесло объяснил, почему реальный срок Навальному будет обоснован

Скандально известный блогер Алексей Навальный, вероятно, получит реальный срок. Об этом в комментарии ФАН заявил член Общественной палаты России, юрист Ильи Ремесло.

Во вторник, 2 февраля, проходит суд над Алексеем Навальным по делу «Ив Роше». Генпрокуратура поддержала требование ФСИН заменить Навальному условный срок на реальный.

«Скорее всего, ему сменят условный срок на реальный. Решение вполне ожидаемое, потому что Навальный систематически нарушал условия испытательного срока: не являлся, не информировал о своем месте нахождения, причем такие случаи были еще до истории с «отравлением» (Шесть раз — так говорит ФСИН и есть данные по датам. — Прим. ФАН). После этого он не сообщил свой адрес», — пояснил Илья Ремесло.

Более того, заметил Ремесло, даже после «отравления» Навальный не сообщил данных о том, что он продолжает лечиться, прислав только выписку из «Шарите», что его выписали, а данных о том, что продолжает лечение, не прислал.

«В данном случае есть множественные грубые нарушения. Помимо этого, он нарушал административные правонарушения, находясь на условном сроке. Поэтому полагаю, что требования ФСИН обосновано и будет судом поддержано. Увеличить приговор не могут. Есть два варианта — ему либо чуть меньше трех лет дадут, либо 3,5 года».

Ранее ФАН писал об обмане юристов ФБК (признан в РФ иноагентом) в отношении вышедших на незаконные акции 23 января. Журналист Владимир Соловьев рассказал об отказе фонда помогать оштрафованному участнику митинга в Москве.