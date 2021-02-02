Голосование за кандидатов в Президентский совет Ливии пройдет на Форуме в Женеве

Женева, 2 февраля. Исполняющая обязанности главы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс выступила с заявлением на открытии второго дня Форума политического диалога в Швейцарии.

По ее словам, сегодня участники мероприятия проведут голосование за кандидатов на три главных поста в Президентском совете временного органа исполнительной власти североафриканского государства.

عاجل > البعثة الأممية : ملتقى الحوار سيصوت غدًا على مناصب المجلس الرئاسي المكون من 3 أعضاء على أساس المجمع الانتخابي وفق الآلية المتفق عليها في 19 يناير. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/I0lPH8yQMM — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 1, 2021

Уильямс уточнила, что выбирать их будут в соответствии с установленными 19 января избирательными принципами.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что участники диалога по Ливии согласовали новый механизм отбора претендентов в переходное правительство.

Основные руководящие должности Президентского совета займут представители запада, востока и юга североафриканского государства: Триполитании, Киренаике и Феццане. Каждый из кандидатов обязан заручиться 70% поддержкой населения.