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Голосование за кандидатов в Президентский совет Ливии пройдет на Форуме в Женеве

Голосование за кандидатов в Президентский совет Ливии пройдет на Форуме в Женеве

Женева, 2 февраля. Исполняющая обязанности главы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс выступила с заявлением на открытии второго дня Форума политического диалога в Швейцарии.

По ее словам, сегодня участники мероприятия проведут голосование за кандидатов на три главных поста в Президентском совете временного органа исполнительной власти североафриканского государства.

Уильямс уточнила, что выбирать их будут в соответствии с установленными 19 января избирательными принципами.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что участники диалога по Ливии согласовали новый механизм отбора претендентов в переходное правительство.

Основные руководящие должности Президентского совета займут представители запада, востока и юга североафриканского государства: Триполитании, Киренаике и Феццане. Каждый из кандидатов обязан заручиться 70% поддержкой населения.

Голосование за кандидатов в Президентский совет Ливии пройдет на Форуме в Женеве

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