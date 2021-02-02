Депутат Марченко: Пусть Навального судят и сажают

Как только все забывают про скандально известного блогера Алексея Навального, к нему снова подогревают интерес; пора уже о нем забыть. Об этом в комментарии ФАН заявил депутат Государственной думы Евгений Марченко.

Во вторник, 2 февраля, состоится суд над Алексеем Навальным по делу «Ив Роше». Генпрокуратура поддержала требование ФСИН заменить Навальному условный срок на реальный.

«Навальный надоел до ужаса, если честно. Поперек горла уже этот Навальный. Плевать на него, не хочется даже на него время тратить. Чем больше мы о нем думаем, тем только хуже, надо о нем вообще уже забыть. У нас у стольких людей могут быть суды, пусть его судят, сажают. Зачем нам он всем нужен? Только люди о нем забудут, опять кто-то начинает подогревать к нему интерес, митинги, акции – хватит. Пройдет суд и надо о нем вообще забыть, замолчать. Сидит — и пусть сидит», — заключил Евгений Марченко.

Ранее ФАН писал об обмане юристов ФБК (признан в РФ иноагентом) в отношении вышедших на незаконные акции 23 января. Журналист Владимир Соловьев рассказал об отказе фонда помогать оштрафованному участнику митинга в Москве.