Можно ли спутать коронавирус с аллергией, объяснил иммунолог-аллерголог

Санкт-Петербург, 2 февраля. Директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил в эфире Медиагруппы «Патриот», может ли аллергическая реакция «маскироваться» под COVID.

Легкий насморк, сухой кашель, боль в горле и повышение температуры — это гриппоподобный синдром, он похож на проявления как гриппа, так и коронавируса. Сложность в том, что в сезонной или круглогодичной аллергии могут проявиться те же симптомы.

«Симптомы аллергии, особенно сезонной, которая возникает весной, тоже могут быть похожи на гриппоподобный синдром. Это нередко является ошибкой, в том числе в распознавании заболевания», — предупреждает иммунолог.

Усложняет ситуацию то, что COVID-19 не исключает аллергической реакции. Наоборот, она может быть благоприятным фоном для развития вируса.

«Одно не исключает другое, инфекция как раз очень часто поражает аллергиков, и люди с бронхиальной астмой, в частности, являются группой риска по развитию более тяжелого течения COVID-19», — предостерегает специалист.

Из-за схожести симптомов опасно самостоятельно делать предположения. Викулов рассказал, к кому именно следует обратиться в случае, когда вы сомневаетесь в природе заболевания.

«Распознать можно, обратившись к специалисту — обычно это все-таки аллерголог-иммунолог. Безусловно, есть смежные специалисты, которые также могут помочь. Это и лор-врачи, и врачи-пульмонологи, врачи-терапевты, врачи общей практики, которые, имея достаточный опыт и практику, могут заподозрить аллергическое заболевание. Но окончательную верификацию диагноза и постановку его осуществляет аллерголог-иммунолог», — советует Викулов.

Директор НИЦ подчеркнул, что аллергическая реакция зависит не только от сезонности, но и от других воздействий на организм, например стресса. Поэтому Георгий Викулов призвал людей, чувствующих себя в группе риска, к профилактическому визиту к аллергологу.