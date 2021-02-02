Открытие первого в столице Крыма скейт-парка началось с недовольства симферопольцев

На днях в крымской столице открыли долгожданный скейт-парк. Объект еще не сдан, но на новой территории Гагаринского парка уже толпится народ. На детских игровых площадках резвятся дети, рядом тренируются спортсмены. В сквере прокладывают велодорожки, разбивают газоны и восстанавливают фонтаны. Первый в столице скейт-парк выполнен профессионально, однако, по словам экстремалов, должен быть в четыре раза больше нынешнего.

На благоустройство общественных пространств и дворовых территорий Симферополя правительство Москвы и Крыма выделило порядка 900 млн, сообщили ФАН в пресс-службе администрации республики. В столице облагородили семь общественных территорий, 36 дворов. Одним из главных проектов стало благоустройство сквера возле ДК профсоюзов, где построили профессиональный парк для экстремалов.

«Для нового скейт-парка нашли удобную площадку вдали от многоэтажек, строительство вела компания, которая специализируется на всех этих фигурах, горках, скатах, перилах, которые нужны ребятам для занятий», — рассказал корреспонденту ФАН начальник управления информационной политики администрации города Симферополя Андрей Черниченко.

Симферопольские ребята площадкой довольны, многие из них в настоящем скейт-парке впервые. Еще вчера, кроме самодельной площадки и рассыпающейся тридцатилетней «таблетки», мест для подобных занятий в городе не было.

«Таблетка» очень опасна: местами покрытие скользкое, фигуры сделаны неправильно. Металл часто отходит, швы расползаются, можно отрезать кусок кожи. Как спортобъект эта площадка значительно устарела, и кататься на ней то же самое, что ездить на деревянном автомобиле», — объясняет ФАН тренер по ВМХ Руслан Богданов.

Тем не менее на «деревянном автомобиле» ребята продолжают кататься. Места на новенькой площадке им не хватает. Спортсмены сетуют, что с размером объекта пожадничали и он должен быть больше в четыре раза.

«Я проводил в соцсетях опрос, который показал, что в Крыму проживает примерно 1000 ВМХ-райдеров и порядка 4000 самокатеров, роллеров и скейтеров. Если учесть, что 30% этих ребят живут в Симферополе, несложно посчитать, что места им не хватит. «Таблетка» вмещает в себя до 20 человек, новый скейт-парк — столько же. Максимум эти объекты закроют в себе потребности 50 человек. А куда идти остальным?» — недоумевает тренер.

В администрации Симферополя объясняют все тем, что в городе нет свободной земли.

«Мы ведь тоже ограничены какими-то рамками, и поставить скейт-парк даже такого размера было весьма проблематично», — говорит Андрей Черниченко.

Но, несмотря ни на что, симферопольские райдеры побеждают в соревнованиях и уже выходят за пределы республики. В Красноперекопске известен Виталий Стасюк. Еще одна из местных знаменитостей — Илья Зайцев, который за два года тренировок стал одним из лучших велосипедистов Крыма. Ему уже пророчат победы в российских соревнованиях.

Еще одну площадку, уже для маленьких спортсменов, возвели по улице Белы Куна, 9, прямо во дворах домов (на фото выше). Это закольцованная асфальтированная дорожка с кочками и перекатами. Называется она памп-трек. Вот уже месяц сюда тянутся вереницы детишек на самокатах, роликах, велобегах, скейтах. Поразительно видеть крох, подскакивающих на трамплинах и выполняющих крутые виражи, однако считается, что здесь это делать безопасно.

Памп-трек в Симферополе пока единственный в Крыму. Прокатиться на подобной закольцованной трассе можно только в Севастополе. Здесь она раз в десять больше и находится в новом парке «Учкуевка», куда теперь съезжаются рейдеры со всего Крыма.