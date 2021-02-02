За что судят Навального: 30-миллионое мошенничество и уклонение от наказания

Уклонение от наказания за мошенничество более чем на 30 миллионов рублей по делу «Ив Роше» привело скандального блогера Алексея Навального на скамью подсудимых. Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы рассматривает дело Навального о замене ему условного срока на реальный за многочисленные нарушения правил поведения условно осужденных. Из-за интереса СМИ к процессу заседание перенесено в Мосгорсуд. В целях безопасности полиция во вторник ограничила движение автотранспорта в районе Мосгорсуда.

Заседание по просьбе защиты было перенесено с 10 утра на час позже. Суд проходит в присутствии прессы, однако фото- и видеосъемка не разрешены. Навальный, который до суда находился в СИЗО №1 на улице Матросской Тишины, лично присутствует на процессе.

Ранее Генеральная прокуратура РФ заявила, что поддерживает требование ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный. Если это требование будет удовлетворено, блогер будет отбывать наказание в три с половиной года за вычетом срока, проведенного под домашним арестом. Условно-досрочное освобождение при замене условного наказания на реальное не применяется.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Германии. Задержание было проведено по требованию ФСИН. На следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания арестовал Навального на 30 суток, которые он провел в СИЗО №1 на улице Матросской Тишины.

Основанием для ареста стало уклонение Навального от выполнения правил отбывания условного наказания по делу «Ив Роше». В ходе испытательного срока, который истекал 29 декабря 2020 года, Навальный злостно не выполнял правила поведения для условно осужденных. За это по требованию ФСИН он был объявлен в розыск.

Дело «Ив Роше» связано с растратой Алексеем Навальным и его братом Олегом Навальным более 30 миллионов рублей российского филиала фирмы «Ив Роше». Дело начато Следственным комитетом РФ по заявлению генерального директора компании «Ив Роше Восток» (российского филиала Yves Rocher) в 2012 году. 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор — фигуранты дела были проговорены к 3,5 годам лишения свободы каждый. Алексею Навальному дали условный срок, а Олегу Навальному — реальный, который он полностью отбыл.

Уголовное дело о мошенничестве с фирмой «Ив Роше» — не первое дело такого рода в биографии Навального. Ранее он был условно осужден за кражу более 16 миллионов рублей по делу «Кировлеса».

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