Клинцевич о Навальном: Это предатель Родины, которого нужно судить

Российский политик и общественный деятель Франц Клинцевич считает справедливым решение суда о замене блогеру Алексею Навальному условного наказания на реальное. Но, по мнению экс-сенатора, главу ФБК (признан иноагентом в РФ) нужно судить не только за мошенничество, но и за измену Родине.

«Требование ФСИН заменить Навальному условный срок на реальный — абсолютно справедливо, — отметил Клинцевич в комментарии ФАН. — Но его пока судят по каким-то отдельным вещам, тогда как сегодня он действует как предатель и изменник Родины. Он дестабилизирует ситуацию в России вместо того, чтобы вести разумную избирательную и общественную работу, создавать политические инструменты. У нас есть все возможности для реализации всего этого».

Вместо этого Навальный провоцирует людей на совершение уголовно наказуемых деяний, отмечает экс-сенатор.

«Это значит, что он сам является преступником, мечтающим о развале страны. Если бы ему в очередной раз удалось выйти сухим из воды — я лично был бы крайне разочарован. Давно пора поставить все точки над «i» в деле Навального. Это предатель Родины, которого нужно судить именно за это», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Алексей Навальный, уже находясь под арестом, через своих сторонников спровоцировал незаконные акции в России, которые прошли 23 и 31 января. В ходе этих акций за различные правонарушения были задержаны сотни человек.