Астролог назвала простые методы раз и навсегда избавиться от депрессии женщинам

Если вы думаете, что апатия, нежелание что-либо делать, отсутствие смысла и радости в жизни у женщин — это проявление депрессии, то вы заблуждаетесь. Это всего лишь самый обыкновенный женский эгоизм, своего рода нарушение женской сути, ее природы. Такое мнение в комментарии ФАН высказала астролог, международный специалист по семейному образованию Светлана Кройцер.

«Прямое предназначение каждой женщины — служить другим людям и заботиться о них. А если женщина начинает жить для себя, если она считает, что муж, дети, родители плохие, только и делают, что обижают ее, а она в этой ситуации лишь жертва, значит, такая женщина впала в женский эгоизм. Если она перестает следовать своему прямому предназначению, то немедленно прекращает свое развитие. Как правило, Луна и Венера — планеты, отвечающие за женское начало в гороскопе женщины, — находятся в падении, в своем самом слабом положении», — пояснила она.

Что же делать и как выйти из этого положения? Отвечая на этот вопрос, эксперт отметила, что все достаточно просто. Необходимо заняться гармонизацией этих планет для того, чтобы они начали благоприятно влиять и улучшать судьбу.

«Венера отвечает за привлекательность и красоту. А значит, нужно начать ухаживать за собой. Первым делом причесаться, умыться, надеть чистую красивую одежду, украшения и нанести макияж. Если слезы душат, то перед тем, как идти в ванную, пять минут подышите животом, концентрируясь на зоне пупка, при вдохе живот надувается, при выдохе сдувается. После этого можно заняться позитивными и полезными делами, такими, которые принесут пользу вашим близким. Служение другим людям — это самое истинное лекарство от любого вида депрессий. Служение может быть любым. Даже обычное мытье полов будет очень эффективным и полезным делом», — добавила Светлана Кройцер.

По ее словам, когда придут члены семьи домой, они обязательно порадуются чистоте в доме, а от этого и вам будет хорошо. Когда мы моем полы, то автоматически улучшаем общую энергетику дома, делая ее максимально благоприятной для всех проживающих. То же самое касается и раковины на кухне, она всегда должна быть чистая и не заполненная грязной посудой. Если раковина переполнена — внутреннее состояние женщины не может быть хорошим и гармоничным.

«Если в доме есть алтарь, за ним следует ухаживать особенно тщательно. Нужно следить за тем, чтобы возле алтаря не было старых, засохших цветов, в противном случае вы и члены вашей семьи могут чувствовать себя плохо. Но, прежде чем приступить к уборке, сначала обязательно нужно вытянуть себя из негативного состояния, нужно попытаться хотя бы войти в нейтральность, иначе положительных результатов от наведения чистоты в доме не будет. Старайтесь проводить уборку всегда в радостном и приподнятом состоянии. Прилагая усилия в этом направлении, вы можете привлечь радость и большую благость для всей семьи», — считает Светлана Кройцер.

Как привлечь в свою жизнь благость? Отвечая на этот вопрос, собеседница ФАН в первую очередь советует глубоко подышать животом, затем нужно привести себя и свой внешний вид в порядок. Потом навести порядок в жилище и, насколько это возможно, сделать хотя бы легкую уборку.