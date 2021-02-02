«Встал — и уже на работе»: что ждет офисы в эпоху после коронавируса

Со снятием ограничений часть сотрудников вернулась в офисы, а какая-то часть все же осталась работать удаленно. Формат «встал — и уже на работе» пришелся по душе многим. Об этом в комментарии ФАН рассказал предприниматель, руководитель компании АО «БОН Инвестиции» Энвер Эгиев.

По его словам, благодаря, например, IT-арендаторам наметилась тенденция к сокращению арендуемой площади в бизнес-центрах. Вполне возможно, будет наблюдаться нехватка компактных офисов.

«Еще, на мой взгляд, наметилась тенденция размещения локальных офисов типа класса В вне кольца с главным офисом для встреч в центре. Многие компании с целью оптимизации расходов обращают внимание на коворкинги (подход к организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве). Это на 30% в среднем дешевле, чем содержание офиса», — пояснил Энвер Эгиев.

Что касается самих бизнес-центров, то, по мнению эксперта, они начнут ощущать на себе новые запросы от арендаторов. Появится возможность гибкого договора, лаунж- и фуд-инфраструктуры, большого паркинга, велопарковки и даже зеленых зон.

Собеседник ФАН заметил, что, в свою очередь, и большинство работодателей переосмыслят подход к офисному пространству в пользу создания места для общения и совместной работы. Большие же компании, имея излишки метража, предпочтут сдавать площади в субаренду. Однако о массовом отказе от офисов в ближайшем будущем речи не идет даже с учетом того фактора, что работодатели попробовали удаленку и она многим пришлась по вкусу.

«Сейчас строить какие-либо прогнозы довольно сложно. Важно понимать, что отложенные последствия коронакризиса дадут о себе знать, когда после снятия мораториев бизнесу придется платить по счетам. Чтобы бизнесу прийти в себя, понадобится год-два», — заключил Энвер Эгиев.

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