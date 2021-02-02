Вице-адмирал Святашов призвал остановить провокации ВМС США в Черном море

Севастополь, 2 февраля. Нарушения США водных границ РФ в акватории Черного моря требуют активных ответных действий, заявил вице-адмирал Петр Святашов.

Экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ РФ отметил, что его слова ни в коем случае не означают призыв к развязыванию военных действий в отношении американского флота.

По мнению Святашова, российской стороне стоит «показать зубы» на такие бесцеремонные действия Соединенных Штатов. Вице-адмирал подчеркнул, что для недопущения подобных ситуаций в будущем России следует использовать средства радиоэлектронной борьбы и другие. В любом случае оставлять без внимания действия ВМС США нельзя, заключил Святашов.

Реакция вице-адмирала связана с недавним инцидентом в акватории Черного моря. Американский эсминец «Дональд Кук» оказался в непосредственной близости к крымскому полуострову.