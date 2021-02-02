Пилоты Су-34 показали сложнейшие элементы боевого маневрирования

Челябинск, 2 февраля. Истребители-бомбардировщики Су-34 отработали захватывающие элементы боевого маневрирования в небе над Челябинской областью, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Опытные пилоты исполнили петли с разворотом на 90 градусов, «бочки», «кубышки», «горки» на малых и средних высотах.

«Освоенная программа полетов позволит летчикам-инструкторам челябинского авиаполка подготовить молодой летный состав к ведению боевых действий в воздухе и уничтожению воздушных целей типа «истребитель», - сказано в сообщении.

В отработке программы боевого маневрирования принимали участия опытные экипажи пилотов и более 200 военных из подразделений управления и обеспечения полетов.

Ранее стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация направила дополнительные мощности для увеличения серийного производства Су-57. Всего планируется изготовить 76 истребителей.