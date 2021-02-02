Мать скандально известной певицы Марии Максаковой рассказала о детстве дочери

Москва, 2 февраля. Бывшая оперная певица и вдова убитого на Украине депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова открыла свой талант в раннем детстве, когда болела ангиной.

Комментарий Людмилы, матери певицы, о детский годах Максаковой показали в рамках передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». Женщина призналась, что певческий талант дочери раскрылся совершенно неожиданно. Однажды к ним в дом пришел настройщик фортепиано и, слушая как настраивают музыкальный инструмент, Мария стала петь звуки по камертону. Тогда настройщик заметил, что девочка обладает абсолютным слухом.

Людмила отметила, что Мария всегда была любознательным и открытым миру ребенком. Женщина назвала свою дочь «солнечной».

«Я никогда ей ничего не запрещала, руководствуясь принципу «балуйте, балуйте, балуйте, балуйте ваших детей, вы не представляете какие испытания могут выпасть на их долю», — рассказала женщина.

Однако между родственницами сохраняются напряженные отношения. Недавно вернувшаяся в Россию Максакова заявила, что ее ожидания от долгожданной встречи с матерью стали просто «наивными иллюзиями».