Самолет рейса Нижний Новгород — Ростов вернулся в аэропорт Стригино

Нижний Новгород, 2 февраля. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100-95LR подал сигнал ЧС и вернулся в аэропорт вылета, передает портал flightradar, отслеживающий передвижение рейсов.

Воздушное судно должно было вылететь из аэропорта Стригино в 06:30, но рейс был задержан на полчаса. Приземление самолета в Ростове-на-Дону планировалось в 08:20. Пролетев Алатырь, КВС доложил о вибрациях двигателя и принял решение о возврате, сообщил ФАН источник в экстренных службах. Самолет приземлился в штатном режиме.

Ранее пассажирский самолет при заходе на посадку в воздушной гавани Тюмени был обстрелян неизвестными из ракетницы. В результате инцидента никто не пострадал.