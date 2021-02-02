Аналитики назвали лидеров среди городов РФ по росту цен на вторичное жилье

Москва, 2 февраля. Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге городов России с самым большим ростом цен на недвижимость на вторичном рынке.

Так, стоимость квадратного метра жилья на петербургской «вторичке» в начале 2021 года составила 141 166 рублей. Для сравнения, в январе прошлого года он стоил 116 739 рублей. Таким образом, рост цен за год превысил 20 процентов, сообщают эксперты оценочной группы компаний SRG.

На втором месте в списке стоит Москва, где цены на вторичном рынке за год поднялись на 16,93 процента. Квадратный метр сейчас стоит 239 289 рублей. В тройке лидеров рейтинга также отмечен Нижний Новгород с увеличением стоимости квадратного метра на 11,43 процента. Таким образом она составляет 71 301 рубль.

Аналитики рынка жилой недвижимости ранее рассказали, как изменятся цены на квартиры в Российской Федерации в 2021 году. Ранее на рынке зафиксировали заметный рост цен: в некоторых регионах повышение составило 30 процентов.