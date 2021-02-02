Башкирский министр Кучербаев задержан за хищение более 95 млн рублей

Уфа, 2 февраля. Бывший начальник ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» Рамзиль Кучербаев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сейчас он занимает пост главы регионального министерства строительства и архитектуры. По версии следствия, в 2017 году политик подписал акт о завершении строительных работ в рамках заключенных госконтрактов на возведенных очистных сооружениях в городе Кумертау.

Правоохранительные органы утверждают, что Кучербаев заранее был осведомлен о неподготовленности оборудования к эксплуатации. В результате бюджет республики лишился свыше 95 млн рублей, сообщили ФАН в Следственном комитете по Башкирии.

«На основании подписанных обвиняемым документов администрацией города очистные сооружения были введены в эксплуатацию, при этом... они фактически не пригодны для использования», — говорится в заявлении на сайте СУ СК России по региону.

Ранее по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» обвинили бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Его подозревают в растрате бюджетных средств на сумму 33 млн рублей.