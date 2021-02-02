Лучшим смартфоном 2020 года назван Huawei P40

Москва, 2 февраля. Пользователи Рунета выбрали гаджет Huawei P40 Pro с четырьмя камерами и пятикратным оптическим зумом победителем среди смартфонов.

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold2 с двумя дисплеями удостоили главной премией года в номинации «Технологии». Apple Watch Series 6 отмечены, как лучшие «умные» часы.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 с дополнительным экраном на клавиатуре завоевал лидерскую позицию среди компьютеров. Samsung QLED Q950T с QLED-экраном на квантовых точках пользователи признали самым востребованным телевизором.

Sony Alpha 7S III получила первое место среди камер с полным кадром. Лучшей кроп-матрицей названа Canon EOS M50 Mark II.

ФАН недавно опубликовал рейтинг видеонянь, незаменимых при уходе за маленьким ребенком, и рассказал о тонкостях выбора полезного девайса.