Следователи проводят проверку по факту гибели экс-министра Назарчука

Барнаул, 2 февраля. Тело бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Назарчука было обнаружено в доме в поселке Солнечный Алтайского Края. Следователи проводят проверку по факту его гибели.

Назарчук скончался на 82-м году жизни. Причина его смерти пока не установлена.

«Версия с утечкой газа в доме также проверяется, однако пока никакие признаки отравления газом не установлены», – сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в пресс-службе СК РФ по Алтайскому краю.

Александр Назарчук родился в 1939 году в селе Романово Алтайского края. В период с 1994 по 1996 год он возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ.

На 74-м году жизни в конце января скончался контр-адмирал Владимир Бедердинов. В 1979 году офицер получил орден Красного знамени за кругосветку под водой.