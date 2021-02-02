Россиянам рассказали о способах отказа от взятого кредита

Москва, 2 февраля. Ряд россиян пользуются потребительским кредитом. Иногда возникают ситуации, когда необходимо расторгнуть договор. Юрист Павел Уткин рассказал, как можно это сделать безболезненно.

В том случае, если клиент уже получил денежные средства, то он может беспрепятственно расторгнуть договор в течение 14 дней, передает слова ведущего юриста компании «Парфенон» Павла Уткина агентство «Прайм». Кроме того, в этот срок можно отказаться и от навязанных с кредитом услуг, вроде страховки

«Если прошло больше времени, то формально оформить возврат уже не получится», — отметил специалист.

Банки, по словам Уткина, не могут отказать в расторжении договора. Однако они способны ввести мораторий на закрытие кредита в первые месяцы или потребовать проценты за использованные дни. Но отказаться от оформления кредита до подписания договора можно на любом этапе.

«С целевым займом более сложная. Например, если человек оформил ипотеку и он уже получил деньги от банка, то процедура возврата аналогична потребительскому займу», — добавил юрист.

В таких случаях Павел Уткин советует самостоятельно продать недвижимость. Долг стоит погасить в досрочном порядке.

Финансовые эксперты ранее объяснили жителям РФ, какие товары стоит брать в кредит. При этом в некоторых случаях они посоветовали повременить и накопить на покупку самостоятельно.