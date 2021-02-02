Россияне рассказали об изменении отношения к работе на «удаленке»

Москва, 2 февраля. Большое количество работодателей перевели своих сотрудников на дистанционный формат в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Изменения на всех повлияли по-разному, 22% опрошенных за год пандемии нашли новый стимул работать усерднее. Почти 30% не заметили перемен в трудоспособности и мотивации. А вот 49,4% российских сотрудников рассказали о снижении уровня мотивации во время работы из дома, следует из исследования компании «Мегаплан».

Половина респондентов не заметили снижения трудоспособности из-за отсутствия необходимости ходить в офис. Объем работы у 43,2% россиян не изменился, 34,4% россиян испытывали нервные срывы.

Клинический психолог, нейропсихолог, детский и семейный консультант Александра Кондрахина ранее рассказала, как перестроиться на работу в офисе после долгой удаленки. Специалист посоветовала входить в новый режим постепенно, приучая организм к новым реалиям на протяжении недели.