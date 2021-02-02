Прокуратура Приморья помогла больной девочке получить необходимые лекарства

Владивосток, 2 февраля. Министерство здравоохранения Приморского края не помогло двухлетней девочке получить жизненно важные лекарства. В ситуацию вмешалась местная прокуратура.

Девочка страдает опасным для жизни заболеванием и нуждается в регулярном приеме препарата, который не имеет регистрации на территории России. Консилиум врачей постановил разрешить девочке принимать это лекарство в индивидуальном порядке. Но отделение регионального министерства здравоохранения отказало маме ребенка в закупке медицинского препарата.

Женщина обратилась с проблемой в местное отделение прокуратуры. По ее мнению, минздрав нарушил российское законодательство, отказав в приобретении лекарственного препарата.

Прокуратура Приморья уведомила минздрав о необходимости изменить решение, однако никаких изменений не последовало. Тогда прокуроры обратились в суд, по результатам которого ребенок-инвалид получила жизненно необходимый препарат.

Ранее Минздрав РФ утвердил заявку департамента здравоохранения Томской области о лекарственном обеспечении региона в 2021 году. Об этом сообщили в местной администрации.