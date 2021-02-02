Малышева похвасталась перед подписчиками дорогой швейцарской косметикой

Москва, 2 февраля. Телеведущая и врач Елена Малышева шокировала поклонников предметами роскоши в ванной. Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram-stories.

Ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!» на Первом канале является активным пользователем соцсетей. Она часто делится снимками из жизни вне съемок и заглядывает в гости к звездам. Также врач нередко рассказывает подписчикам о своем доме. На днях она продемонстрировала убранство ванной комнаты, а также место, где она приводит в порядок свое лицо.

Малышева показала поклонникам роскошный косметический набор. Как выяснилось, она пользуется дорогими швейцарскими кремами стоимостью от 5 тыс. рублей за банку. Все «богатства» врач хранит в специальном холодильнике. Там есть возможности регулировки температуры и функция отслеживания данных на специальном экране.

Кроме того, у звезды имеется стопка чистых свернутых полотенец и несколько комплектов щеточек для лица от известной фирмы. Полки в ванной комнате стеклянные и натерты до блеска. За порядком следит домработница.

Подписчики были шокированы тем, что Малышева буквально купается в роскоши. Многие помечтали о таком же ассортименте косметики, а кто-то признался, что подобное убранство ему «даже не снилось».

«Признавайтесь, хотели бы жить здорово?» — задалась вопросом телезвезда.

При этом большинство телезрителей все также доверяют Малышевой и стараются следовать ее советам. Так, недавно она предупредила об опасности свинины и кешью для мозга. Врач рассказала, что употребление данных продуктов может привести к проблемам с памятью и даже к развитию болезни Альцгеймера.