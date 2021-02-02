Финансовый аналитик поделился прогнозом по депозитным ставкам на 2021 год

Москва, 2 февраля. Ставки по рублевым депозитам в ближайшие два месяца скорее всего не повысятся. В этом убежден финансовый аналитик Михаил Коган.

Интерес к банковским вкладам у россиян, по мнению Когана, может вернуться во втором полугодии. Это произойдет на фоне снижения темпов инфляции, а не из-за повышения доходности.

«Несмотря на всплеск инфляции в конце минувшего года, который продолжился и в январе, Банк России воздержится от повышения ключевой ставки с нынешних 4,25% годовых», – подчеркнул руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» в беседе с агентством «Прайм».

Депозитные ставки могут незначительно вырасти в скором времени, добавил Коган. На это может повлиять дефицит ликвидности в банковском секторе и сохранение оттока средств населения на фондовый рынок.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий ранее призвал россиян не хранить деньги «под матрасом». Он посоветовал приобретать государственные облигации.