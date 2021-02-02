Диетолог Бобровский предупредил об опасности для здоровья любителей сыра

Москва, 2 февраля. Сыр может быть альтернативой молочным продуктам при непереносимости лактозы. Однако его следует употреблять в меру, объяснил врач-диетолог Андрей Бобровский.

Продукты из сыра содержат больше насыщенных жиров, чем молочные, передает радио Sputnik. Употребление сыра в большом количестве плохо сказывается на сердечно-сосудистой системе.

«В сыре в три-пять раз больше калорий, чем в молоке. Белков тоже может быть в пять-шесть раз больше на 100 граммов продукта, соответственно сыр — хороший источник белка, но вместе с этим в сыре может оказаться в 10 раз больше насыщенного жира», — предостерег врач-диетолог.

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