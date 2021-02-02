Байден начал терять уровень доверия среди жителей США

Вашингтон, 2 февраля. Рейтинг президента США Джо Байдена среди избирателей за неделю с момента инаугурации опустился на два процентных пункта. Исследование проводилось с 28 по 29 января.

Работу Байдена на посту главы государства сейчас одобряет 61%. В прошлом исследовании, проводимом 21-22 января, этот параметр составлял 63%, передает газета The Hill со ссылкой на Исследовательскую службу Харриса.

Уровень поддержки среди избирателей-сторонников Республиканской партии снизился с 30% до 24%. Поддержка среди избирателей, выступающих за демократов, осталась на прежнем уровне и составила 93%. Аналитики проводили опрос в онлайн-формате среди 943 зарегистрированных избирателей.

Одним из противоречивых решений Байдена стал указ, отменяющий введенные предыдущей администрацией ограничения на службу в американских ВС трансгендеров. Инициатива вызвала резонанс в американском обществе.