Бизнес-леди с Сахалина фиктивно устроила на работу пять тыс. гастарбайтеров

Южно-Сахалинск, 2 февраля. Главу местной коммерческой фирмы обвинили в организации незаконной миграции. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями для фиктивного трудоустройства пяти тысяч иностранцев.

Следователи утверждают, что в период с января 2015 года по июль 2017 года женщина с целью личного обогащения готовила договоры, которые необходимы гастарбайтерам для постановки на учет. В общей сложности злоумышленница передала в органы миграционного учета около 5 тыс. имен, создав видимость якобы легитимного присутствия их в России, сообщили в прокуратуре по Сахалинской области.

«Обвиняемая за денежное вознаграждение готовила необходимые для постановки на учет договоры о фиктивном трудоустройстве иностранных граждан», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении руководителя компании уже возбуждено уголовное дело. Расследование по нему подошло к концу, его результаты были переданы в Южно-Сахалинский городской суд.

Обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями ранее предъявили бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву. Он стал фигурантом уголовного дела о хищении 33 млн рублей.