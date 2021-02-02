МИД РФ оценил вероятность появления многократной электронной визы

Москва, 2 февраля. Электронная виза для въезда иностранцев на территорию России может в будущем стать многократной. Об этом заявили в МИД РФ.

С 1 января 2021 года в России должна была начать действовать краткосрочная электронная виза. Их оформление было приостановлено в связи с закрытыми из-за пандемии коронавируса границами.

«Не исключаем, что электронная виза может стать многократной в дальнейшем. Вместе с тем подобное решение должно приниматься на основании анализа накопленного опыта и с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности», – подчеркнул в беседе с РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин

Электронная виза была разрешена для оформления гражданам 52 государств. Соответствующий закон в России приняли в июле прошлого года.