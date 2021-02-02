Стоимость нефти Brent подскочила выше 57 долларов за баррель

Лондон, 2 февраля. Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,19% и впервые с 13 января достигла отметки в 57,02 доллара за баррель.

Об росте стоимость Brent свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на 5:51 по московскому времени. Цена апрельского фьючерса нефти марки WTI выросла на 1,32% и достигла 54,13 доллара за баррель.

ФАН недавно сообщал, что по итогам торговой сессии ключевые индексы фондовой биржи в Нью-Йорке понизились. Аналитик Ally Invest Линдси Белл сообщил, что на рынке сохраняется «некоторая нервозность».