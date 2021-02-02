Терапевт Драпкина рассказала о «побочке» после прививки от COVID-19

Москва, 2 февраля. Первые дни после получения вакцины от коронавирусной инфекции могут проявиться гриппоподобные симптомы, заявила главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины в эфире Первого канала объяснила, что побочные эффекты могут сохраняться в течение первых суток после укола, поэтому поводов для паники нет.

Драпкина уточнила, что после введения вакцины в организм могут возникнуть слабость, небольшая ломота, сонливость и кратковременное повышение температуры тела. Терапевт уточнила, что обычно температура не превышает 38 градусов. Однако, если наблюдается температура выше 38, то можно принять таблетку парацетамола. Но даже в таком случае не нужно беспокоиться и «бежать» за экстренной помощью.

Накануне стало известно, что проведенные в Венесуэле испытания российской вакцины «Спутник V» показали 100% эффективность. Об это заявил президент страны Николас Мадуро.