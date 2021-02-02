Экс-глава МИД Украины предрек эффект «бомбы» от речи Путина в Давосе

Киев, 2 февраля. Выступление президента России Владимира Путина на Давосском форуме расценивается как старт торгов с новой администрацией США.

Речь политика сравнима с его словами на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в 2007 году. Тогда выступление имело эффект «разорвавшейся бомбы», который вполне может повториться сейчас, обеспокоенно отметил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он назвал обращение Путина «шантажом» Киева со стороны Москвы из-за слов растущей агрессии стран к субъектам, которые уже не хотят играть роль послушных сателлитов.

«Нашей реакцией на этот шантаж должен быть общий с нашими друзьями ответ — что российский режим получит, если пойдет дальше», — добавил бывший глава ведомства.

Высказывания Путина на экономическом форуме в Давосе ранее оценили жители Болгарии. Они в Сети согласились с российским лидером относительно однобокой модели «демократического» правительства, которая сводится исключительно к пропаганде. Пользователи пришли к выводу о наличии недостатков у системы Запада.