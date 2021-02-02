Бывшая жена Аршавина Казьмина может остаться без лица

Москва, 2 февраля. Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина страдает от васкулита. Девушка не показывает часть своего лица, всегда прикрывая ее рукой.

Казьмина была первой красавицей Санкт-Петербурга и везде блистала своей красотой, пока не узнала о смертельном заболевании. Недуг дал о себе знать после тяжелого развода с Аршавиным и судом, в результате которого девушке удалось получить одну восьмую состояния бывшего мужа.

«Увидеть красивой женщине себя в таком виде — это надо быть очень сильной. Разрушение лица, хрящевых тканей, все держится на скобках и пластыре», — рассказала Казьмина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Бывшая супруга Аршавина несколько месяцев провела в больнице, пережила две операции и восемь недель ежедневных перевязок. Впереди еще три хирургических вмешательства и восстановление после них.

«У Казьминой было аутоиммунное заболевание. Скорее всего, пластические операции и косметологические процедуры могли способствовать возникновению вторичной инфекции. Возможно, дело в аутоиммунном заболевании, когда клетки вырабатывают очень много антител, при попадании филеров легко повысить активность бактериальных клеток», — пояснила врач-косметолог Маргарита Мозалева.

Ранее Алиса Казьмина посмеялась над судебным разбирательством Андрея Аршавина и его бывшей супруги Юлии Барановской насчет алиментов. Модель заявила в соцсетях, что «есть такие мужики: вечно молодой, вечно с мамой».