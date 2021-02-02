Китайское издание Sohu развеяло миф о цвете куриных яиц

Москва, 2 февраля. Окрас куриного яйца никак не влияет на его питательные свойства. Скорлупа может быть белой, коричневой или зеленоватой.

Ее цвет зависит от возраста и породы курицы, условий кормления и состояния здоровья. У несушки, производящей белые яйца, не появятся продукты другого окраса. При покупке яиц не стоит обращать внимание на цвет скорлупы, передает китайское издание Sohu.

Желтки тоже могут различаться по цвету, но и это никак не влияет на питательную ценность яиц. Действительно испортить их может неправильный способ приготовления.

Ранее куриные яйца категории С2 подорожали на 19%. Эта тенденция связана с распространением птичьего гриппа на юге России.