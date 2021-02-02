Митя Хрусталев с пышными волосами взбудоражил поклонников

Москва, 2 февраля. Телеведущий и шоумен Дмитрий Хрусталев удивил поклонников архивным снимком: подписчики пришли в восторг от пышной шевелюры юного мальчика.

Бывший квнщик опубликовал на своей странице в Instagram старый снимок с партнершей по бальным танцам. На фото юный Хрусталев стоит в роскошном костюме и внимательно смотрит куда-то вдаль.

Многочисленные подписчики телезвезды умилялись видом мальчугана, но больше всего обсуждений досталось прическе Хрусталева: на фото он запечатлен с роскошной копной соломенных волос.

«Дима, ты натуральный блондин оказывается», — отметила sania_novik. «Совсем не изменился. Только волосы сбежали», — посмеялась _aniuta_41ru_. «У тебя что волосы были?!» — удивился r__u__s__l__a__n_____13. «Хрусталев с волосами, теперь я видела все», — подытожила nyakakvihoteli.

Фотографию Хрусталев дополнил многозначительным текстом, смысл которого смогли осознать далеко не все фолловеры. По словам актера, «в 1781 году с человеческим видом произошла мутация». Рожденные тогда люди «еще были 7-центровыми».

«Люди, родившиеся после 1781 года, являются новым человеческим видом. В 2027 году мы столкнемся с очередным эволюционным переходом», — написал телеведущий, вызвав массу вопросов у фанатов.

Ранее стали известны подробности юношества Хрусталева. Он жил с мамой и бабушкой в Колпинском районе Петербурга, а в пять лет серьезно увлекся бальными танцами. Они диктовали ему определенный образ жизни: ранний подъем и постоянные тренировки. Благодаря участию в КВН юноше удалось справиться появившимися плохими привычками: алкоголем, развязными вечеринками и курением.