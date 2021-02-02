Россиянам назвали возможный срок отказа от ношения масок

Москва, 2 февраля. Необходимость носить защитные маски пропадет после «знакомства» с коронавирусом 60-70% населения, считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Иными словами пока иммунизированная доля граждан не достигнет заявленных значений, говорить об отмене масочного режима несвоевременно. Формирование антител против возбудителя COVID-19 происходит в ходе «естественной» борьбы пациента с вирусом, либо в результате вакцинации. Добиться необходимых показателей получится, скорее всего, к концу весны, отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

«Если мы быстро начнем вакцинировать, то 60% иммунной прослойки достигнем быстрее. Сейчас так и планирует Роспотребнадзор в зависимости от региональной ситуации», — добавил Жемчугов.

Эпидемиологическая ситуация в России сейчас вселяет умеренный оптимизм. Однако это не повод расслабляться, ранее предостерег соотечественников пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Только за минувшие сутки в стране выявили более 17,5 тыс. новых случаев заражения.