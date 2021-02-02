Россияне смогут подтвердить личность с помощью водительского удостоверения

Москва, 2 февраля. Номер водительского удостоверения предлагают использовать для идентификации клиентов кредитно-финансовых организаций. Законопроект Минэкономразвития РФ уже поддержал кабмин.

Поправки предлагается внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В скором времени может появиться возможность вместо СНИЛС, ИНН или полиса ОМС использовать номер водительского удостоверения в кредитно-финансовых организациях, страховых компаниях, негосударственных пенсионных фондах, операторах связи.

Кроме того, участники рынка (кредитно-финансовые, страховые, почтовые и мобильные операторы) смогут обращаться в банки для идентификации своих клиентов. На данный момент только банк вправе обратиться за информацией для идентификации клиента к другим компаниям.

Законопроект предусматривает еще одно нововведение. Согласно ему, россияне без идентификации смогут осуществлять платежи по КАСКО и ОСАГО в размере до 40 тысяч рублей. Пока так можно оплатить автостраховку на сумму до 15 тысяч рублей.

Лишиться водительского удостоверения в 2021 году можно по нескольким причинам. Так, например, автомобилиста, совершившего три грубых нарушения ПДД в течение года, могут лишить прав на срок до полутора лет.