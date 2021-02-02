Госсекретарь США пообещал Киеву экономическую и военную поддержку

Киев, 2 февраля. США продолжат поддерживать Украину в отстаивании суверенитета, территориальной целостности и в ее евроатлантических устремлениях.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Представители двух государств обсудили детали дальнейшего взаимодействия.

«Госсекретарь и глава МИД Кулеба также обсудили текущие усилия Украины по борьбе с COVID-19 и достижению дипломатического урегулирования относительно российской агрессии на востоке Украины и в Крыму», — говорится в сообщении Прайса.

Блинкен отметил «важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации принципа верховенства закона». Госсекретарь США пообещал Украине экономическую и военную помощь.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что курс Украины на ассоциацию с Евросоюзом «обречен на провал».