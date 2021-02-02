Крест над алыми цветами: как выглядит могила Василия Ланового

Москва, 2 февраля. Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в столице. На могиле установили временный деревянный крест, возвысившийся над ярко-красными цветами.

Лановой скончался 28 января в результате заражения COVID-19. Прощание с любимым миллионами актером прошло в Театре имени Вахтангова, где он прослужил 60 лет. Гроб с телом артиста со стеклянной крышкой был укрыт белым саваном.

Когда во время церемонии прощания включили песню в исполнении Ланового «От героев былых времен», все, не сговариваясь, встали.

Похоронили звезду отечественного кинематографа на Новодевичьем кладбище рядом с сатириком Михаилом Жванецким. По православным традициям каменный памятник ставить сразу не стали, пока здесь останется простой деревянный крест. Могилу артиста укрыли красным навесом, под которым родные, друзья и поклонники оставили огромное количество красных и белых цветов.

Как сообщал ФАН, президент РФ Владимир Путин прибыл на Новодевичье кладбище, чтобы почтить память любимого актера. Глава государства отметил, что ему «очень жаль», что Ланового не стало. По словам президента, они были хорошо знакомы и последние годы всегда шли вместе в строю «Бессмертного полка».