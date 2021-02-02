Минпромторг предложил обеспечивать нуждающихся россиян деньгами на продукты

Москва, 2 февраля. Граждане России могут получить от правительства помощь в покупке продовольственных отечественных товаров. Такое предложение Минпромторг направил в Кабмин РФ.

В докладе на 39 листов аппарату правительства предлагают различные меры, ориентированные на поддержку нуждающихся слоев населения. Об этом передают «Известия» со ссылкой на источники.

К примеру, Минпромторг разработал механизм адресной помощи жителям страны, по которому им ежемесячно будут перечисляться средства на покупку российских продуктов питания. Однако в Кремле реализацию проекта пока не обсуждают.

Ранее Минпромторг и ФАС объяснили дороговизну презервативов в России. Ситуацию отчасти объясняет отсутствие качественных отечественных контрацептивов.