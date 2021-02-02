Певица Бузова пожаловалась на потерю аппетита после расставания с Давой

Москва, 2 февраля. Телеведущая Ольга Бузова поехала восстанавливать свои силы в подмосковный санаторий. Звезда призналась, что перестала есть и страдает бессонницей.

Ольга Бузова регулярно публикует у себя в Instagram фотографии и видеоролики. На этот раз она сообщила, что у нее отсутствует аппетит. Пока она лечится в санатории, пьет чай без сахара, засыпает только под утро. Днем она ходит на массаж и медицинские процедуры, а по вечерам смотрит различные шоу.

«На специальном аппарате проверили, сколько во мне мышц и жира. Всего оказалось мало. Я сдала все анализы, и за каких-то два дня узнала о себе все. Теперь ясно, что делать: врач расписал программу. Следите за собой. Не загоняйтесь», — отметила в своем посте в Instagram Ольга Бузова.

Верные подписчики сразу же бросились утешать телеведущую и делать комплименты ее фигуре. Фанаты посоветовали Ольге больше отдыхать и «отпустить» ситуацию с Давидом Манукяном. Многие похвалили ее за то, что она начала заботиться о себе.

«Очень правильно, Оля, за здоровьем следишь. Молодец», — отметила подписчица. «Прям похудела, не переживай, все будет хорошо», — написала еще одна поклонница.

Некоторые обратили внимание, что Ольга Бузова сильно похудела. И такое истощение может привести телеведущую к опасному заболеванию — анорексии, а дальше — к необратимым последствиям, считает диетолог Михаил Гинзбург.