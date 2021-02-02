Нет сексуального напора: астролог объяснила, чем Дава обидел Бузову

Москва, 2 февраля. Страсть Ольги Бузовой к роскоши и отсутствие чувства меры порождают конфликты, заявила известный астролог Тиана Атлас, оценивая причины расставания певицы с блогером Давой Манукяном. При этом потребительское отношение к женщинам со стороны тиктокера говорит о его зависти к бывшей возлюбленной.

После почти полутора лет отношений пара Бузова — Манукян распалась с большим скандалом. После юбилея певицы она неожиданно объявила о «разводе» и обвинила избранника в изменах и насилии, как эмоциональном, так и физическом. В отличие от бывшей телеведущей «Дома-2», Манукян старался хранить молчание, с головой погрузившись в новый проект — «Танцы со звездами». Лишь его агент в разговоре со СМИ намекнула, что вся эта заваруха является делом рук пиар-службы певицы.

Оценивая причины развода пары, Тиана Атлас в беседе с порталом «Дни.ру» отметила, что Бузова заводит отношения с мужчинами, которые могут поднять на нее руку.

«Ее жаждущая комфорта и удовольствий Луна в Тельце поражена Марсом в Скорпионе, а Марс — это Бог войны… Плюс, основной двигатель ее успеха — гипертрофированная тяга к роскоши и отсутствие чувства меры, порождающее конфликтность. Идеал ее мужчины — такой же творческий, креативный и при этом глубокий, страстный, как она сама», — заявила астролог.

Атлас уверяет, что ситуация с Давой обстоит сложнее. В отличие от «работяги Бузовой», он более пассивен и в глубине души завидует ей.

«Его Венера в Овне, во-первых, ретроградная, что может дать потребительское отношение к женщинам. А во-вторых еще и напряжена Ураном, Нептуном и Юпитером, а это значит, что от него в любой момент можно ожидать непредсказуемое колебание настроения, резкое желание сменить партнера и поиск все новых и новых ощущений», — констатирует эксперт.

Говоря о совместимости пары, она отметила, что «скорее всего у Давы нет того сексуального напора, который хотелось бы ощущать Ольге», а расставание было предначертано изначально. Атлас уверена, что после разрыва, который тяжело переживает певица, в итоге «она будет рада, что этот тяжелый человек теперь не рядом».

Ранее поклонники Давы обратили внимание, что после расставания с телеведущей блогера преследуют неудачи. Таролог Элена Гамаюн в беседе с ФАН выразила мнение, что звезде нужна постоянная защита от негативных эмоций. По мнению эксперта, как только у человека начинают происходить в жизни неожиданные события: сломал руку, ногу, пошатнулось здоровье, нужно задуматься о своей карме.