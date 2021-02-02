Бывший украинский премьер-министр назвал цены на газ в стране «мегааферой»

Киев, 2 февраля. Киев значительно завышает ценник на газ для населения. Такое заявление сделал экс-премьер Украины Владимир Гройсман.

Украинский «Нафтогаз» предлагал жителям страны оформить годовую сделку на поставки газа по цене 4,7 гривны за кубометр. По мнению Гройсмана, закупочная цена газа и цена, по которой его продают, отличается почти в три раза, передает RT.

«Газ был приобретен условно за три-четыре гривны, а людям продают по 6,99 гривен плюс доставка, то есть по 8,5-9 гривен», — заявил он.

Правительство, по словам бывшего премьер-министра Украины, обязано принять соответствующие меры. Гройсман выразил уверенность, что сегодняшняя цена на «голубое топливо» является «грабежом населения».

Недавно центр «Социальный мониторинг» проводил опрос среди украинцев на тему уровня доверия к правящей верхушке. Выяснилось, что подавляющее большинство граждан не поддерживает политику властей.