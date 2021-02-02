Жителей Латвии призвали бойкотировать отключившего телеканалы РФ оператора

Рига, 2 февраля. Крупнейший в Латвии кабельный оператор Tet отключил ретрансляцию российских телеканалов. Партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) призвала жителей страны бойкотировать его за это.

Кабельный оператор 1 февраля убрал из сетки вещания телеканалы «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». Сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов убежден, что аудитория этих каналов не перейдет на латышские СМИ.

«РСЛ призывает к бойкоту компании Теt, которая под надуманными ложными предлогами лишила своих клиентов ключевых качественных русскоязычных каналов, предложив вместо них информационный мусор», — подчеркнул политик в беседе с РИА Новости.

Митрофанов назвал ликвидацию русскоязычных каналов «бессмысленной жестокостью и бесконечной местью». Латышская политическая элита, по его словам, пытается навязать все новые ограничения на использование русского языка в стране.

Депутат латвийского Сейма Янис Урбанович ранее прокомментировал прекращение вещания российских телеканалов. Он не нашел в действиях властей Латвии никакой логики.