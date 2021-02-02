Экс-замглавы МИД Аргентины назначен на пост нового посла республики в РФ

Буэнос-Айрес, 2 февраля. Бывший заместитель министра иностранных дел Аргентины Эдуард Суайн вступил в должность посла республики в России, следует из заявления ведомства в Twitter.

Главной целью для дипломата называется концентрация на укреплении стратегического партнерства между властями страны и Москвой. Изначально ожидалось, что пост посла займет Алисия Кастро, однако в октябре 2020 года она отвергла предложение. Политик заявила, что причиной отказа стало несогласие с внешней политикой Аргентины.

«Дипломат Эдуард Суайн был назначен послом Аргентины в Российской Федерации», — говорится в сообщении МИД республики.

На фоне стремления Аргентины улучшить отношения с РФ американское правительство продолжает обострять их. Ранее посол США Джон Салливан заявил об отказе Вашингтона и его союзников ослаблять санкции против России.