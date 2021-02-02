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Экс-астролог «Давай поженимся!» раскрыла подноготную шоу 

Экс-астролог «Давай поженимся!» раскрыла подноготную шоу 

Москва, 2 февраля. Астролог Тамара Глоба призналась, что ей пришлось уволиться из программы «Давай поженимся!» из-за смены формата: работать в сложившийся атмосфере она не смогла.

Глоба была соведущей Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой в шоу «Давай поженимся!» с 2015 по 2018 год. В интервью NEWS.ru она сообщила, что покинуть программу пришлось, когда обстановка стала невыносимой.

«Я из программы ушла в конце 2018 года, потому что появилось требование ругаться с теми, кто присутствует на программе, и между ведущими. Это не мой формат. Я не умею работать в таком стиле и не хочу», — заявила астролог.

Глоба раскрыла детали своей работы на шоу, в рамках которого ей приходилось составлять гороскопы совместимости участников. Получая необходимые данные, она «выстраивала каждую карту» вручную первые два года. 

Экс-астролог «Давай поженимся!» раскрыла подноготную шоу 

«Потом стала пользоваться программой, потому что очень сложно охватить 16–20 человек, которые попадают на передачу», — сообщила она.

По словам Глобы, не все участники прислушивались к ее рекомендациям. Некоторые выбирали себе в пару полную противоположность, но такие союзы быстро распадались. 

После увольнение ее место заняла Василиса Володина. Однако астролог пропала из проекта в апреле прошлого года из-за пандемии COVID-19. По ее словам, она не захотела рисковать здоровьем родных и близких, как это делали Сябитова и Гузеева. В то же время Володина активно начала развивать бизнес. Она открыла астроцентр, где за плату можно получить индивидуальные астрологические разборы личности. В октябре появились слухи, что Володина больше не будет принимать участие в записи программы из-за разногласий с продюсерами Первого канала.

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