Экс-астролог «Давай поженимся!» раскрыла подноготную шоу 

Москва, 2 февраля. Астролог Тамара Глоба призналась, что ей пришлось уволиться из программы «Давай поженимся!» из-за смены формата: работать в сложившийся атмосфере она не смогла.

Глоба была соведущей Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой в шоу «Давай поженимся!» с 2015 по 2018 год. В интервью NEWS.ru она сообщила, что покинуть программу пришлось, когда обстановка стала невыносимой.

«Я из программы ушла в конце 2018 года, потому что появилось требование ругаться с теми, кто присутствует на программе, и между ведущими. Это не мой формат. Я не умею работать в таком стиле и не хочу», — заявила астролог.

Глоба раскрыла детали своей работы на шоу, в рамках которого ей приходилось составлять гороскопы совместимости участников. Получая необходимые данные, она «выстраивала каждую карту» вручную первые два года.

«Потом стала пользоваться программой, потому что очень сложно охватить 16–20 человек, которые попадают на передачу», — сообщила она.

По словам Глобы, не все участники прислушивались к ее рекомендациям. Некоторые выбирали себе в пару полную противоположность, но такие союзы быстро распадались.

После увольнение ее место заняла Василиса Володина. Однако астролог пропала из проекта в апреле прошлого года из-за пандемии COVID-19. По ее словам, она не захотела рисковать здоровьем родных и близких, как это делали Сябитова и Гузеева. В то же время Володина активно начала развивать бизнес. Она открыла астроцентр, где за плату можно получить индивидуальные астрологические разборы личности. В октябре появились слухи, что Володина больше не будет принимать участие в записи программы из-за разногласий с продюсерами Первого канала.