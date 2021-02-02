Кабмин выделил 8 млрд руб на развитие социальной инфраструктуры в регионах

Москва, 2 февраля. Минстрой распределит выделенные Правительством России 8 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры между четырьмя регионами страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что, несмотря на пандемию COVID-19, темпы регионального строительства новых объектов социальной и коммунальной инфраструктуры идут в оперативном режиме.

«Для граждан важно улучшать не только свои жилищные условия, но и чтобы были хорошие дороги и рядом находились школы, поликлиники и детские сады», — заявил премьер-министр.

В федеральном бюджете предусмотрено порядка 90 миллиардов рублей на подобные нужды. При этом более 8 миллиардов будут направлены в Пермский и Краснодарский края, в Республику Башкортостан и в Воронежскую область.

Ранее стало известно, что кабмин разработал предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий доклад был направлен в Кремль.