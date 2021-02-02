Роспотребнадзор назвал последствия отказа от вакцинации

Москва, 2 февраля. Коронавирус со временем может превратиться в сезонную инфекцию. Такое предположение выдвинула представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Нулевые показатели заболеваемости COVID-19 в России могут быть не достигнуты никогда. Это произойдет, если инфекция, как и другие ОРВИ, продолжит циркулировать, как эндемическое сезонное заболевание, передает ТАСС слова заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.

Специалист считает, что единственный способ предотвратить активную циркуляцию инфекции — это массовая вакцинация населения. Однако и в этом случае говорить что-либо определенное пока преждевременно, заметила специалист.

Ранее стало известно, что Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса. Ограничения продолжат действовать до 16 февраля включительно.