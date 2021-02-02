Политолог Ищенко объяснил невыгодность объединения ДНР и ЛНР

Москва, 2 февраля. Наличие двух республик в Донбассе повышает вероятность появления новых субъектов на Украине. Чем больше поле для маневров, тем сложнее оппонентам удержать силы на одном участке.

После образования ДНР и ЛНР политическим врагам, в частности за пределами Украины, приходится брать во внимание возможность формирования Харьковской или, например, Одесской народных республик. Сам шанс можно использовать как отличный инструмент в контексте ведения позиционной войны, причем как вблизи Украины, так и с коллективным Западом, считает политолог Ростислав Ищенко.

«То есть, чем больше диапазон возможных решений у нас, тем сложнее нашим врагам сконцентрировать силы... они не знают, в каком направлении мы будем действовать», — цитирует его слова «ПолитНавигатор».

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе из-за слов глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника об объединении с Россией. По его словам, они не дают надежды на мирное урегулирование конфликта на юго-востоке государства.