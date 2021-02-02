Владимир Коренев скрывал внебрачного сына из ОПГ

Москва, 2 февраля. Спустя месяц после смерти актера Владимира Коренева выяснились новые подробности его бурной молодости: помимо внебрачной дочери, у артиста был еще и сын. Он не дождался встречи с отцом, погибнув молодым при трагических обстоятельствах.

Владимир Коренев, ставший секс-символом Советского Союза после исполнения роли Ихтиандра в «Человеке-амфибии», скончался 2 января. После похорон одного из самых красивых советских актеров журналисты отыскали его внебрачную дочь. В эфире программы «Прямой эфир» были обнародованы результаты ДНК-теста, подтвердившие, что 46-летняя уроженка города Томска Евгения Харькова действительно состоит в родстве с актером.

Теперь подтвердился и еще один слух: кроме внебрачной дочери у Коренева есть сын. И если о существовании Евгении артист даже не догадывался, то о молодом человеке по имени Алексей Куранов был осведомлен. Мальчик родился от непродолжительного романа и имел трудную судьбу.

«Он действительно был похож на Владимира Коренева. Но Леша никогда этим не кичился. Мы его так и называли — «Человек-амфибия». Он подтверждал, что родственник, хотя не особо афишировал», — рассказал в эфире программы Андрей Федун, друг Куранова.

Жизнь мальчика сложилась трагично. В 1989 году он был осужден за разбойное нападение, вымогательство и похищение человека. Ходили слухи, что благодаря хлопотам отца ему удалось выйти досрочно.

Выйдя на волю, Алексей завел семью: в браке с Верой Ермаковой у него родилась дочка. Но, когда девочке было всего полгода, в 1997 году Куранова убили: его тело нашли в лесу с ножевыми и огнестрельными ранениями.

Ранее появление внебрачной дочери прокомментировала законнорожденная дочь актера Ирина Коренева. Она не стала осуждать отца за бурную молодость и выразила недоумение тем фактом, что героиня передачи сразу отправились на телевидение, а не пришла к их семье.