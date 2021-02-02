Работа Face ID на iPhone теперь доступна при надетой защитной маске

Москва, 2 февраля. Разработчики Apple представили первую бета-версию iOS 14.5, которая дает возможность разблокировать iPhone по лицу, не снимая маску.

Главным условием для корректной работы Face ID является наличие разблокированных Apple Watch на руке. Разработчики гаджетов усовершенствовали систему конфиденциальности. Теперь пользователи смогут отключить сбор данных для предоставления индивидуальных рекламных предложений.

Операционная система iOS 14.5 дает возможность подключать геймпады Xbox Series S/X и PlayStation 5 к iPhone и iPad. Apple также исправила некоторые ошибки в предыдущей версии iOS.

Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max ранее стали лидерами 2020 года по востребованности среди гаджетов с поддержкой 5G в России. Galaxy S20 Ultra занял третью строчку рейтинга.